Приговор обвиняемым по «Тертерскому делу»

Завершился судебный процесс по делу еще четырех лиц, обвиняемых по «Тертерскому делу»: Санана Машиева, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Руслана Микаилова.

Как сообщает haqqin.az, на процессе в Сумгаитском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева Р.Микаилов был приговорен к 6 годам и 10 месяцам, С.Машиев – к 4 годам и 10 месяцам, Дж.Гахраманов – к 6 годам и 8 месяцам, Э.Алиев – к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Отметим, что указанные лица обвиняются в пытках военнослужащих, приведших к смерти некоторых из них. Они привлечены к ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не признаваемое пыткой), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК Азербайджана.