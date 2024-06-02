В мае на играх Poz-Qazan одержано 14 крупных побед

Всего в мае было зафиксировано 14 крупных побед в играх Poz-Qazan. В прошлом месяце в лотерее Prestij был выигран первый приз в размере 50 тысяч манатов, а также самый крупный выигрыш в истории Poz-Qazan — 500 тысяч манатов. Счастливчиком стал житель Гянджи Сахиб Мухтаров. Еще 6 билетов лотереи Prestij принесли выигрыши по 5 000 манатов каждый. Выигрышные билеты были куплены в Баку, Гяндже, Мингячевире и Шеки. Одним из победителей стал Самир Джахангирли.

Лотерея Uğurlu 7 также принесла успех Ровшану Асланову из Баку, который выиграл 50 тысяч манатов. Житель Евлаха Анар Салимов выиграл 10 тысяч манатов в лотерее Uğurlu 7. В лотерее Tap-Qazan житель столицы выиграл 25 тысяч манатов.

В Баку по двум билетам лотереи Papaq at, которая поступила в продажу в ограниченном количестве, были выиграны по 10 тысяч манатов каждый. Одним из победителей стал Ниджат Гусейнов.

В Нахчыване в лотерее Bombardir был выигран еще один приз в размере 10 тысяч манатов. Житель Баку также выиграл 10 тысяч манатов в лотерее Göz Muncuğu.

Отметим, что в играх Poz-Qazan счастливых победителей ждут крупные призы от 25 000 до 500 000 манатов. Билеты можно приобрести в пунктах продаж Azərlotereya и на станциях Misli, в отделениях Azərpoçt, на рынках и в киосках нашего города, а также заказать через Wolt.