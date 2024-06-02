Байден против завершения войны на условиях России

Президент США Джо Байден заявил, что не считает предложение Москвы завершить войну в Украине лучшим вариантом для Киева.

«Нет, это не так», - сказал он в интервью журналу Time в ответ на вопрос, «является ли предложение России о прекращении войны в Украине лучшим вариантом, на что она может надеяться в данный момент».

Байден добавил, что если позволить Украине пасть, то следом падут Польша, Балканы и другие страны восточной Европы.