Министр Шахбазов: Азербайджан и Эмираты достигли исторического успеха
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов поделился публикацией в связи с заложением фундаментов Билясуварской, Нефтчалинской, Апшерон-Гарадагской ГЭС.
«Сегодня благодаря силе синергии братства, дружбы и стратегического партнерства в отношениях Азербайджана и ОАЭ достигнут еще один исторический успех. Закладка фундаментов Билясуварской ГЭС мощностью 445 МВт, Нефтчалинской ГЭС мощностью 315 МВт и Апшерон-Гарадагской ГЭС мощностью 240 МВт является не только первым шагом Азербайджана в области зеленой энергетики, но и ярким показателем нашей солидарности и приверженности энергетическому переходу во имя зеленого мира как страны-хозяйки COP. Производство 2 млрд 305 млн кВт·ч электроэнергии в год, экономия 496 млн кубометров природного газа, а также предотвращение выброса 1 млн тонн углерода - вот будущий вклад этих станций в устойчивое развитие», - говорится в публикации министра энергетики.