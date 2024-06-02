Армянскому коньяку придумали новое название

Армянский коньяк будет называться Armenian brandy. Об этом в Национальном собрании на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения отчета о реализации государственного бюджета за 2023 год заявил 4 июня министр экономики Армении Геворк Папоян, отвечая на вопросы депутатов.

«Армения в процессе ребрендинга своего коньяка считает ключевым фактором то, чтобы Armenian brandy был зарегистрирован в качестве географического указателя. Так, в результате работы, проведенной с компанией BEKPO и инициированных ими исследований, в качестве предпочтительного варианта для армянского коньяка было предложено использовать название Armenian brandy», - сказал Папоян.

Об этом, как отметил министр, было заявлено и европейским партнерам. Причем еще 17 октября 2023 года. «Новое наименование позволит нам продвигать, рекламировать, экспортировать и обеспечивать внедрение механизмов четкого контроля качества, а также производства коньяка. По этой части также имеется поддержка со стороны ЕС в размере 2,9 млн евро. Деньги будут выплачены в течение двух лет», - добавил представитель правительства.