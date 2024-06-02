Сийярто посетит Азербайджан
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто завтра прибудет в Азербайджан.
Ожидается, что он проведет ряд встреч в Баку.
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Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто завтра прибудет в Азербайджан.
Ожидается, что он проведет ряд встреч в Баку.
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