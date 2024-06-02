Байден может отправить военных США на Тайвань
Президент США Джо Байден допустил привлечение американских военных на Тайвань в случае, если Китай совершит «военную агрессию» против островного государства.
«Не исключаю использование вооруженных сил США», - сообщил американский лидер в интервью Time.
При этом Байден не ответил на вопрос о возможности использования американских баз на Филиппинах и Японии при таком развитии событий.
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