Байден может отправить военных США на Тайвань

Президент США Джо Байден допустил привлечение американских военных на Тайвань в случае, если Китай совершит «военную агрессию» против островного государства.

«Не исключаю использование вооруженных сил США», - сообщил американский лидер в интервью Time.

При этом Байден не ответил на вопрос о возможности использования американских баз на Филиппинах и Японии при таком развитии событий.