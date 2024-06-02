Галстанян анонсировал митинг на границе с Азербайджаном

Лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян анонсировал митинг в Зоде Гегаркуникской области на границе с Азербайджаном 5 июня в 18:00. Он сообщил о планах выдвинуться из Еревана в 14:00.

«Мы выбрали Зод, поскольку именно оттуда прямо видна граница», – сказал Галстанян. Архиепископ сообщил о планах движения в ближайшее время посетить также Сюник. При этом он не назвал дату.