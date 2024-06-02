Лавров назвал французов «законной целью»

Французские военнослужащие в Украине безотносительно их статуса являются «законной целью» для российских военных. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Республике Конго.

По словам российского министра, есть основания полагать, что французские инструкторы уже работают в Украине.

«Кем бы они ни значились, военнослужащими Вооруженных сил Франции или... просто наемниками, они представляют законную цель для наших Вооруженных сил», — отметил Лавров.