Азербайджан благодарит Саудовскую Аравию и обсуждает сотрудничество с ОАЭ Обновлено 19:47
Азербайджан поблагодарил Саудовскую Аравию за финансовую поддержку в размере 3 млн долларов США для ликвидации негативных последствий минного загрязнения на освобожденных от оккупации территориях. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана о телефонной беседе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.
В ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов отметил важность поддержки со стороны Саудовской Аравии в постконфликтный период.
Было выражено удовлетворение сотрудничеством с Саудовской Аравией в рамках подготовки к проведению Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проведен обмен мнениями о текущей ситуации и перспективах сотрудничества между двумя странами в направлении перехода к зеленой энергетике.
*** 18:26
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Зайид Аль Нахайяном. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на МИД ОАЭ.
"Абдулла бин Зайид обсудил в телефонном разговоре с Джейхуном Байрамовым двусторонние отношения между ОАЭ и Азербайджанской Республикой, а также пути их укрепления", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что были затронули вопросы сотрудничества в области климата в связи с проведением Азербайджаном 29-й конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку в ноябре 2024 года.
Стороны также рассмотрели региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и пути поддержки усилий по укреплению основ стабильности и мира в регионе Южного Кавказа.