«Правительством США управляют нацисты...»

Политика США стала подвержена влиянию нацистов, которые продвигают своих представителей во власть благодаря финансовому капиталу. Такое мнение выразил президент Колумбии Густаво Петро в ходе встречи с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики, трансляция которой велась на YouTube-канале правительства страны.

"Мы должны называть вещи своими именами: нацисты возвращаются к власти, чтобы отомстить, они хотят превратить человечество в лишенного свободы, порабощенного робота. Под давлением сильнейших международное право уступает место грубой силе. <...> Нацисты уже во власти, они продвигаются за счет финансового капитала, им удается управлять правительством Соединенных Штатов, пусть даже называющим себя демократическим и прогрессистским. Но тот молодежный, черный, арабский, латиноамериканский прогрессизм, который там все же есть, не может изменить волю государства, продолжающего взрывать бомбы", - сказал он.

Также глава государства заявил, что происходящее в секторе Газа является "экспериментом" и что пострадавший от бомбардировок со стороны Израиля регион используется в качестве "лаборатории". "Это ужасающий эксперимент, связанный с нацистами. Они практиковали это <...> и пытались истребить еврейский народ, советский народ, демократические народы, социалистов и коммунистов", - добавил Петро.