ЦАХАЛ уничтожил туннель в центре Газы

В ходе рейдов, проведенных ЦАХАЛом в центральной части сектора Газа, уничтожен туннель протяженностью 1,5 км, проложенный террористами на глубине 23 м возле оперативно-логистического коридора Нецарим. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Во время рейда были обнаружены боеголовки ракет, упакованные в мешки с логотипом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), а также противотанковые ракеты.

Также была уничтожена группа террористов, пытавшаяся обстрелять бойцов ЦАХАЛ из противотанкового гранатомета.