Азербайджан обыграл Францию на чемпионате Европы обновлено 19:57
Сборная Азербайджана обыграла Францию со счетом 3:1 и с 9 очками уверенно заняла 1-е место в группе.
*** 19:30
Сборная Азербайджана по мини-футболу проводит в эти минуты свой третий матч на чемпионате Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево. Соперник – сборная Франции.
Пока наша команда выигрывает со счетом 1:0.
Напомним, в предыдущих играх в группе «F» Азербайджан уверенно обыграл Бельгию – 3:0, а затем взял верх над Италией – 2:1.
Турнирное положение
1.Азербайджан – 6 очков (2 матча)
2.Франция – 4 (2)
3.Италия - 3 (3)
4.Бельгия – 1 (3).
В матче Азербайджан – Франция определяется обладатель 1-го места.
Всего на чемпионате Европы выступают 24 команды. Они поделены на шесть групп. По две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные среди занявших 3-и места выйдут в 1/8 финала.