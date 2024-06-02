Азербайджан обыграл Францию на чемпионате Европы обновлено 19:57

Отдел спорта

Сборная Азербайджана обыграла Францию со счетом 3:1 и с 9 очками уверенно заняла 1-е место в группе.

*** 19:30

Сборная Азербайджана по мини-футболу проводит в эти минуты свой третий матч на чемпионате Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево. Соперник – сборная Франции.

Пока наша команда выигрывает со счетом 1:0.

Напомним, в предыдущих играх в группе «F» Азербайджан уверенно обыграл Бельгию – 3:0, а затем взял верх над Италией – 2:1.

Турнирное положение

1.Азербайджан – 6 очков (2 матча)

2.Франция – 4 (2)

3.Италия - 3 (3)

4.Бельгия – 1 (3).

В матче Азербайджан – Франция определяется обладатель 1-го места.

Всего на чемпионате Европы выступают 24 команды. Они поделены на шесть групп. По две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные среди занявших 3-и места выйдут в 1/8 финала.