Глава Центробанка Турции о прогнозе по инфляции

Глава Центробанка Турции Фатих Карахан прогнозирует инфляцию на уровне 38% на конец текущего года. Об этом он заявил во время выступления на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету, пишут турецкие СМИ.

"В мае инфляция достигла пика из-за эффекта низкой базы, и сейчас мы подошли к концу этого переходного периода. Мы вступим в период дезинфляции, и она начнет неуклонно снижаться до конца года. На конец года показатель инфляции снизится до 38%", - приводит слова Карахана газета Sabah. Он добавил, что ЦБ "сохранит жесткую денежно-кредитную политику, пока не произойдет существенное улучшение прогноза инфляции".

Карахан сообщил, что в рамках мер по стабилизации негативных явлений в экономике удалось "вывести с рынка более 1,5 трлн лир (около $46 млрд) ликвидных средств". Банк продолжит наблюдение за ситуацией с ликвидностью и будет при необходимости использовать инструменты стерилизации денежной массы. За последние 9 месяцев, как сообщил глава ЦБ, доля депозитов в турецких лирах выросла с 32% до 48%, а доля депозитов с защитой от изменений курса снизилась с 26% до 13,4%.

Карахан также сообщил, что банк ожидает ограничения роста арендной платы в жилом секторе, на что должно будет повлиять ожидающееся замедление роста цен на жилье. ЦБ, по словам его руководителя, продолжит внимательно следить и за ситуацией с выдачей коммерческих кредитов. В предстоящий период ожидается "стабилизация общих показателей роста коммерческих кредитов", добавил Карахан.