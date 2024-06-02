Известный государственный и политический деятель В.Гусейнов еще в советский период занимал ключевые должности, в частности руководителя азербайджанского комсомола, а затем первого секретаря Бакинского горкома партии, входил в ближайшее окружение тогдашнего лидера республики Гейдара Алиева. Однако, впоследствии ввиду разногласий с руководством республики В.Гусейнов покинул Азербайджан и, пользуясь своими близкими отношениями с влиятельными кругами в Москве, получил назначение в системе МИД СССР.

Вагиф Гусейнов вернулся в Баку лишь с приходом к власти национал-предательского крыла компартии во главе с Абдуррахманом Везировым. «Человек Москвы», как называли Гусейнова за глаза, возглавил орготдел ЦК, а затем КГБ Азербайджана, направив все свои силы на борьбу с национально-демократическим и карабахским движением. К тому же В.Гусейнов предпринимал активные усилия для удержания Азербайджана в сфере влияния неореваншистских сил в России, бросил потенциал репрессивного аппарата для предотвращения прихода во власть Гейдара Алиева.

В.Гусейнов принимал самое активное участие в подавлении борьбы за независимость Азербайджана и сыграл зловещую роль в кровавой январской бойне 1990 года. Несмотря на свои яркие личностные качества, Гусейнов посвятил весь свой интеллектуальный и организационный потенциал служению Российской империи, подрывая волю своего народа, стремившегося к построению истинно независимого государства и освобождению Карабаха от сепаратистских сил.

После прихода к власти национально-демократических сил в лице Народного фронта Азербайджана Вагиф Гусейнов был арестован и обвинен в соучастии кровавого подавления восстания в январе 1990 года. Однако воспользовавшись смутой гражданской войны летом 1993 года, имперским силам в Москве удалось вырвать Вагифа Гусейнова из застенков и добиться его экстрадиции в Москву.

В.Гусейнов продолжил свою антиазербайджанскую деятельность около Лубянки, скооперировавшись с реваншистскими силами в КГБ России. Бакинский человек Москвы всплыл в будущей путинской «Системе» в ипостаси одного из аналитиков и политтехнологов реоккупации постсоветского пространства путем усиления влияния российских спецслужб.

В.Гусейнов, как и многие представители советской номенклатурной плеяды, - человек трагической судьбы. На его глазах происходил крах системы, которой он посвятил всю свою сознательную жизнь. И эта жизнь в самой России стала невыносимой для Гусейнова, который покинул Москву и эмигрировал в Испанию.

Последние годы своей жизни пророссийский неоимпериалист провел на своей роскошной вилле «в загнивающей Испании». Жизнь этого человека, как и бесславный конец, должны стать горьким уроком для будущих представителей нового поколения азербайджанской номенклатуры, готовых разменять интересы независимого Азербайджана для распространения влияния Российской метрополии.

Так жить нельзя!