Грузия запрещает ЛГБТ и смену пола
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" вносит на рассмотрение парламента пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передают СМИ.
"Сегодня парламентское большинство инициирует пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который состоит из одного основного законопроекта "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и 18 вытекающих законопроектов, которыми вносятся изменения в различные законы, гражданский кодекс, трудовой кодекс, законодательстве об образовании и так далее", - сказал Папуашвили на брифинге.