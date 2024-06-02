Как сообщалось ранее, газета The Washington Post написала, что Трамп в случае своей победы на ноябрьских выборах главы государства намерен провести самую массовую депортацию мигрантов.

*** 20:35



Президент США Джо Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам, которые незаконно пересекают южную границу страны. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что такие шаги облегчат высылку тех нелегалов, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране. Меры будут соблюдаться до тех пор, пока поток мигрантов не снизится до нужных значений.

Теперь Министерство внутренней безопасности США сможет в более сжатые сроки высылать нелегалов, а также предоставлять убежище тем, кто имеет право на него.

Президентский указ также позволит выдворять мигрантов, незаконно пересекших границу, обратно, не дав им просить об убежище, – как только среднее число нелегальных пересечений границы достигнет 2500 в день. Это означает, что меры будут введены немедленно: сейчас, по оценкам, среднее число нелегальных переходов границы США с Мексикой превышает 3700.