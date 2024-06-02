В Харькове снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

На представленных журналистами кадрах видно, как памятник поднимают краном и погружают в грузовик. Кроме того, опубликовано фото с пустым постаментом и местом, где раньше крепилась табличка с названием памятника.

Согласно данным онлайн-карт города, скульптура находилась в районе парка культуры и отдыха «Победа» напротив Дворца детского и юношеского творчества. Памятник был установлен 25 января 2002 года.

«С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.