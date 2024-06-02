Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Турцию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла сегодня Турцию в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.
Игра, проходившая на стадионе в Мярдакяне, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забила Нигяр Мирзалиева.
После четырех матчей у сборной Азербайджана 4 очка. У Швейцарии 9 очков, у Турции – 6, у Венгрии – 4.
Азербайджану осталось провести матчи с Венгрией и Швейцарией.
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