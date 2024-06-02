Хана закопать не удалось горячая тема
Верховный суд Пакистана отменил приговор бывшему премьер-министру Имрану Хану по обвинению в разглашении государственной тайны, сообщили в понедельник его адвокат и его сторона. Но Хан пока останется в тюрьме, поскольку осужден еще по одному делу.
Пакистанское правосудие играет с экс-премьером Имраном Ханом в кошки-мышки. Дело против него рассыпается на глазах. Обвиняли в коррупции и взяточничестве – не доказали. Обвиняли в разглашении государственной тайны – оказалось, что и тайна была какая-то сомнительная, и разглашение вовсе не разглашение.
Теперь остается только один приговор, о том, что экс-премьер нарушил исламское семейное законодательство – но как считают его сторонники, и это обвинение развалится и приговор по нему, из-за которого Имран Хан остается в тюрьме, будет отменен.
То, что дело против экс-премьера было заказным – стало понятным с самого начала. Старым политическим элитам Имран Хан явно не пришелся ко двору и его надо было убрать, даже если действия против него и выпадали против элементарного здравого смысла. Активно «помогали» в этом и пакистанские военные, раньше экс-премьера поддерживавшие – но потом быстро перешедшие в стан его врагов.
Но дело-то против него состряпали – а вот авторитет подорвать не смогли. И сегодня его партия, «Пакистан Техрик-и-Инсаф» или PTI – крупнейший политический оппозиционный блок в парламенте Пакистана. Которые властям страны ничего не простили – и ничего им не простили. И в случае необходимости – возьмут реванш. В чем им окажет всяческую поддержку пакистанская улица. Которая после судебной расправы над Имраном Ханом, а тем более – после того как обвинения против него рассыпаются на глазах, чувствует себя глубоко оскорбленной.
Правящие пакистанские политические кланы сами создали эту ситуацию. Желание посадить экс-премьера у них было настолько велико, что голос разума они предпочли не услышать. С Имраном Ханом вполне можно было договориться о мирном разрешении возникшего в стране гражданского конфликта – но они сделали выбор в пользу самого жесткого сценария. Причем – даже не особо заботились о придании ему сколько-нибудь достоверности.
Но еще сохраняют надежду, что все будет так, как они решили – ведь против Имрана Хана после его отстранения от власти подано в общей сложности около 150 обвинений, по итогам рассмотрения которых его ждут новые приговоры. Так что у них есть шансы продержать его за решеткой достаточно долгое время.
А это и является главной задачей его противников – не дать ему вернуться в большую пакистанскую политику, поскольку Имран Хан на свободе и во главе своей партии – это гарантированное поражение старых политических кланов, от которых пакистанцы уже устали и на дух не переносят.
Значение Имрана Хана заключается прежде всего в том, что он сумел заставить население поверить в то, что у их страны есть новые горизонты, которые совместными усилиями могут быть достигнуты. Он разогнал эту волну – и нынешним пакистанским властям никак не удается ее погасить. Народ поверил в себя, а когда такое происходит – репрессивные меры срабатывают плохо. И только ухудшают ситуацию.
У старых пакистанских элит еще остается шанс разрулить ситуацию, попробовать договорится с Имраном Ханом и прекратить «закапывать» его на тюремных нарах, тем более, что чем дальше – тем меньше это работает. Но ведь для этого нужно сделать самое сложное – суметь сказать, что они были не правы и согласиться на совместную работу на благо Пакистана, чтобы страна стала действительно «Пакистан зиндабад!». Хватит ли у них на это мужества? Вопрос, к сожалению, остается открытым.