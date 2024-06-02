Икрам Нур, автор haqqin.az 21:37

Верховный суд Пакистана отменил приговор бывшему премьер-министру Имрану Хану по обвинению в разглашении государственной тайны, сообщили в понедельник его адвокат и его сторона. Но Хан пока останется в тюрьме, поскольку осужден еще по одному делу. Пакистанское правосудие играет с экс-премьером Имраном Ханом в кошки-мышки. Дело против него рассыпается на глазах. Обвиняли в коррупции и взяточничестве – не доказали. Обвиняли в разглашении государственной тайны – оказалось, что и тайна была какая-то сомнительная, и разглашение вовсе не разглашение. Теперь остается только один приговор, о том, что экс-премьер нарушил исламское семейное законодательство – но как считают его сторонники, и это обвинение развалится и приговор по нему, из-за которого Имран Хан остается в тюрьме, будет отменен.

То, что дело против экс-премьера было заказным – стало понятным с самого начала. Старым политическим элитам Имран Хан явно не пришелся ко двору и его надо было убрать, даже если действия против него и выпадали против элементарного здравого смысла. Активно «помогали» в этом и пакистанские военные, раньше экс-премьера поддерживавшие – но потом быстро перешедшие в стан его врагов. Но дело-то против него состряпали – а вот авторитет подорвать не смогли. И сегодня его партия, «Пакистан Техрик-и-Инсаф» или PTI – крупнейший политический оппозиционный блок в парламенте Пакистана. Которые властям страны ничего не простили – и ничего им не простили. И в случае необходимости – возьмут реванш. В чем им окажет всяческую поддержку пакистанская улица. Которая после судебной расправы над Имраном Ханом, а тем более – после того как обвинения против него рассыпаются на глазах, чувствует себя глубоко оскорбленной. Правящие пакистанские политические кланы сами создали эту ситуацию. Желание посадить экс-премьера у них было настолько велико, что голос разума они предпочли не услышать. С Имраном Ханом вполне можно было договориться о мирном разрешении возникшего в стране гражданского конфликта – но они сделали выбор в пользу самого жесткого сценария. Причем – даже не особо заботились о придании ему сколько-нибудь достоверности. Но еще сохраняют надежду, что все будет так, как они решили – ведь против Имрана Хана после его отстранения от власти подано в общей сложности около 150 обвинений, по итогам рассмотрения которых его ждут новые приговоры. Так что у них есть шансы продержать его за решеткой достаточно долгое время.