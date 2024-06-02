Новые страны начали получать турецкий газ

Турция впервые приступила к экспорту в Европу природного газа. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания Кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Компания BOTAŞ начала экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Впервые мы экспортируем газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями", - сказал Эрдоган, имея в виду Венгрию и Румынию.

Он назвал экспорт газа в три европейские страны "большим шагом" в достижении цели по превращению Турции в международный центр торговли энергоносителями.



Соглашения о поставках природного газа через территорию Турции в Европу были подписаны в 2023 году. С октября прошлого года был дан старт поставкам энергоносителей в Румынию, с апреля этого года - в Венгрию. В Болгарию газ Турция экспортирует с апреля 2023 года.