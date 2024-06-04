Литва анонсировала крупнейшие учения

Министерство обороны Литвы сообщило о начале подготовки к масштабным учениям в Балтийском море BALTOPS 24. В ведомстве учения BALTOPS 24 назвали "крупнейшими учениями, когда-либо проводившимися в Балтийском море", пишут зарубежные СМИ.

Участие в них примут порядка 9 тыс. солдат и другого личного состава, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО. Швеция впервые примет участие в этих учениях как член Североатлантического альянса, добавили в МО Литвы.

Как сообщается, учения организуются Командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США, управление учениями будет обеспечивать штаб Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО. Основная цель учений заключается в том, чтобы дать союзникам возможность отработать меры реагирования на кризисные ситуации и обеспечить свободу судоходства и безопасность в Балтийском регионе.

С 4 по 7 июня будет проходить морская координационная конференция учений BALTOPS 24, организованная Военно-морскими силами Литвы. Как сообщает МО Литвы, с 7 по 20 июня будут отрабатываться высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная борьба, противовоздушная оборона, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и ряд других операций.