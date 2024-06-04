У Шойгу новая должность
Секретарь российского Совбеза, бывший министр обороны Сергей Шойгу назначен координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Президент Владимир Путин потребовал определиться с объемами наиболее востребованных видов вооружений, пишут российские СМИ.
«Вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — сказал президент РФ.