Азербайджанцев вернули из Сирии на родину

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, была осуществлена репатриация в нашу страну 6 граждан Азербайджана, 5 из которых дети и 1 женщина, содержавшиеся в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в МИД АР.

"В первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, а затем была осуществлена перевозка на территорию Турецкой Республики.

В Турецкую Республику были командированы представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов. Посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены билетами на самолет и свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику.

4 июня 2024 года в сопровождении делегации была осуществлена репатриация указанных граждан в нашу страну.

Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительством Азербайджанской Республики будет продолжено принятие необходимых мер по репатриации граждан Азербайджанской Республики, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран", - отметили в МИД.