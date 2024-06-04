Байден о риске исчезновения Польши

Российский президент Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз, и после Украины Москва будет угрожать остальным соседям. Такое заявление президент США Джо Байден сделал в интервью Time.

«Запомните мои слова: если мы когда-нибудь позволим Украине пасть, вы увидите, как исчезнет Польша», — предостерег политик.

Он добавил, что на Западе постоянно упускают из виду, какими могут быть последствия российской победы в Украине.

На прямой вопрос, как должен выглядеть мир на Украине, Байден ограничился словами о недопустимости российской победы. Он отметил, что США поддерживают страны независимо от их членства в НАТО, но сам альянс окажется «на скользкой дорожке» к войне с Россией, если не будет помогать Киеву.

«Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не значит, что они [Украина] часть НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», — резюмировал Байден.