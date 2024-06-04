Еще одна попытка США решить судьбу Газы

Директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк отправились в регион для встреч в Дохе и Каире с целью продвижения предложения о сделке с Израилем, представленного на прошлой неделе. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на свои источники.

Один из источников сообщил, что американские чиновники могут также сделать остановку в Израиле в дополнение к визитам в Катар и Египет, правительства которых выступают посредниками в переговорах вместе с США.