Ильхам Алиев: ...bp останется в Азербайджане еще на 30 лет

«...Компания bp остается здесь (в Азербайджане - ред.) на протяжении тридцати лет. Вероятно, она еще как минимум на 30 лет останется нашим стратегическим партнером. Британская bp и американская Amoco возглавили консорциум международных нефтяных компаний еще в 1994 году и доверились нам». Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев , выступая на открытии в Бакинском Экспо Центре 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Глава государства сказал, что «Азербайджан был очень рискованным местом. Инвесторы же всегда очень чувствительны к политическим трудностям и геополитике. Но они доверяли правительству, а также народу. Нам удалось установить очень плодотворные отношения с инвесторами... Если вы посмотрите на развитие нашей экономики, то увидите, что оно проводилось в соответствии с нашей энергетической политикой. Уже тогда Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер».

Ильхам Алиев в своем выступлении отметил, что «...нас нельзя винить в том, что у нас есть нефть и газ. Это — божий дар. О нас должны судить не по нашим ресурсам, а по нашим действиям – тому, как мы распоряжаемся этими ресурсами, как трансформируем это богатство в общественное достояние, как строим инклюзивное общество, как нам удается сократить бедность…»