Признавших Палестину стало больше

Парламентарии в Словении проголосовали за признание Палестины в качестве независимого государства. Председатель Госсобрания Словении Уршка Клакочар-Зупанчич уточнила, что за признание Палестины в качестве независимого государства проголосовали 52 депутата из 53, против — никто. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Республика Словения признала Палестину как независимое и суверенное государство», — подытожила Клакочар-Зупанчич.

22 мая власти Ирландии, Испании и Норвегии объявили о решении признать государственность Палестины. В ответ глава израильского МИД Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства, где им объявили демарш.