Зеленский летит в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию уже в четверг, 6 июня. В частности, он встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщают зарубежные СМИ.

Как отметили в Елисейском дворце, Зеленский приедет во Францию и примет участие в мероприятии в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

В пятницу, 7 июня, глава украинского государства встретится в Елисейском дворце с французским коллегой.

"В то время, когда российские удары постоянно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, два президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", - уточняют у Макрона.

Также в пятницу, 7 июня, ожидается, что Зеленский выступит перед Национальной ассамблеей Франции (нижняя палата парламента). Также он проведет встречу с главой Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.