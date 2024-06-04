Финляндия серьезно усилила береговую оборону

Финляндия является последней скандинавской страной, которая усилила свою береговую оборону, запланировав приобретение более десятка самоходных артиллерийских систем для защиты территориальных вод страны в Балтийском море. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что финское командование по материально-техническому обеспечению, которое контролирует приобретение военной техники, объявило тендер на закупку до 20 артиллерийских систем в зависимости от доступного финансирования, не разглашая стоимость контракта.

"Целью этих закупок будет создание мобильных артиллерийских средств, предназначенных для береговой обороны, чтобы поразить суда в финских территориальных водах в прибрежной зоне, включая архипелаг и вражеские силы на суше", - пишет издание.