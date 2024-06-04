«Израиль не знает, что будет завтра…»

Администрация Байдена до сих пор не увидела четкого плана Израиля о прекращении конфликта, который, по нашему мнению, будет окончательным. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, министр обороны Йоав Галант и министр военного кабинета Бени Ганц недавно настаивали на таком планировании, в то время как премьер-министр Биньямин Нетаньяху в основном хранил молчание.

"Без плана на следующий день не будет и следующего дня", — сказал Миллер, предупреждая, что Израиль столкнется с продолжающимся повстанческим движением, если он не предложит жизнеспособную альтернативу ХАМАС в Газе.

Миллер также говорит, что США "уверены", что Катар оказывает максимально сильное давление на ХАМАС в переговорах по освобождению заложников.

"Мы очень ценим роль, которую сыграл Катар, в том числе в отправке ХАМАС посланий соответствующего уровня", — заявил Миллер во время пресс-брифинга.