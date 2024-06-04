Орбан: Граждане Венгрии гибнут на войне в Украине

Премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия – единственная страна ЕС, граждане которой погибают на войне в Украине. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Il Giornale.

«Венгрия граничит с Украиной, это не просто война, а на нашей границе... В Украине есть венгерские граждане из мадьярского меньшинства, которые сражаются на стороне украинской армии и погибают. Мы единственная страна ЕС, граждане которой гибнут в Украине», – заявил Орбан.

Он объяснил причину своей позиции по войне в Украине.

«Мы находимся на распутье: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну. Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое также поставляет Италия, это будет иметь последствия в виде сильной реакции России, и риск вмешательства НАТО окажется в одном шаге», – сказал Орбан.

При этом стратегию ЕС в этом вопросе венгерский премьер считает ошибочной.

«Стратегия ЕС также тактически неудачна, мы не осознаем, что играем с огнем... Нам следует задаться вопросом, в чем заключаются стратегические интересы Европы, и призвать к прекращению огня. Все это неправильно, и общественное мнение хочет мира, а не войны», – объяснил он.