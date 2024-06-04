США вводят санкции против МУС

Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила законопроект, предусматривающий возможность введения Вашингтоном санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за проведение им разбирательств в отношении США и их союзников. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 247 законодателей, против высказались 155. В тексте законопроекта, представленного по инициативе республиканцев, подчеркивается, что вашингтонской администрации следует вводить санкции в отношении МУС, если этот орган "пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой".

К данной категории относятся американцы, включая военных, все, кто работает на правительство США, граждане стран из числа союзников Вашингтона, если эти государства не признают юрисдикцию МУС.