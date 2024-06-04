Армения определяет границы с Грузией
Армения и Грузия безоговорочно признают территориальную целостность друг друга и намереваются завершить процесс делимитации госграницы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян, пишут армянские СМИ.
«Достигнута договоренность о том, что процесс делимитации между Арменией и Грузией, приостановившийся в последние годы, должен быть продолжен и доведен до логического завершения», - сказал он в парламенте в ходе обсуждения отчета о реализации госбюджета за 2023 год.