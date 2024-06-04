При совместной организации Министерства науки и образования, а также Министерства культуры в июне и октябре текущего года будет реализован проект «Театральная педагогика для школьников».

Цель проекта – сформировать у детей и молодежи эстетический вкус, повысить их интерес к искусству, эффективно организовать их свободное время.

В рамках проекта 11-12 июня около 2500 школьников из городов Шеки и Лянкяран посмотрят спектакли «44 дня справедливости» в Лянкяранском государственном драматическом театре и «Челеби Хан» в Шекинском государственном драматическом театре.

Кроме того, в рамках проекта со следующего учебного года более 6000 школьников региона получат возможность посмотреть спектакли в различных театрах.