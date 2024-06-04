Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:07

Среди множества сюрпризов, которые Кремль преподнес своей стране, не последнее место занимает фактическое исключение российских спортсменов из международных соревнований. Надо сказать, этот бесславный путь был выбран давно, еще десять лет назад, когда во время летних Олимпийских игр в Сочи сотрудники ФСБ были подключены к массовой подмене анализов мочи членов российской команды, употреблявших допинг. Эта операция вылезла наружу, посыпались дисквалификации и санкции, а настоящий разрыв с международным спортом состоялся после большого вторжения в Украину. Но чем не заплатишь за счастье присоединить несколько украинских областей!

Несложно себе представить чувства спортсменов, готовивших себя к победам на престижных соревнованиях лучших атлетов планеты, на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх, но не суждено. В результате многие просто сменили гражданство и будут выступать под другими флагами. Прошлым летом журналисты насчитали две сотни спортсменов-россиян, поменявших паспорт на более приличный. Некоторым удастся выступить на Олимпиаде, которая состоится этим летом в Париже, в индивидуальном нейтральном статусе. В любом случае обидно. А вот российские спецслужбы решили ответить обидчикам в своей манере. Центр анализа угроз Microsoft сообщил, что его специалисты обнаружили признаки большой кампании по дезинформации и очернению Олимпийских игр в Париже, при этом злоумышленники довольно профессионально использовали ИИ – искусственный интеллект.

Российские специалисты сгенерировали с помощью ИИ «документальный» фильм под названием "Олимпиада пала" (обыгрывается название блокбастера «Олимп пал»), в котором будто бы голливудская звезда Том Круз, чей голос искусно подделан, оскорбительно высказывается в адрес представителей Международного олимпийского комитета. Для пущего правдоподобия был использован логотип онлайн-кинотеатра Netflix. На фоне конфликта между Израилем и ХАМАС были созданы также фейковые новостные ролики, подделанные под сообщения авторитетных европейских СМИ, где говорилось, что в Париже раскупают страховки из страха терактов, а 24% были возвращены по той же причине. На одном из роликов даже само ЦРУ будто бы предостерегает от посещения Олимпиады. Распространялись изображения якобы увиденных в Париже граффити с угрозами израильтянам, которые приедут на Игры, - явные отсылки к Олимпийским играм в Мюнхене в 1972 году, где экстремистами была расстреляна сборная Израиля. В Microsoft уверяют, что граффити также сконструированы в цифровом формате и в реальности во французской столице их не существует. «Использование искусных компьютерных спецэффектов и широкой маркетинговой кампании, включающей поддельные одобрения западных СМИ и знаменитостей, свидетельствует о значительном росте мастерства по сравнению с большинством кампаний по операциям влияния», - с тревогой указывают аналитики логотип онлайн-кинотеатра Netflix.