Венгрия увеличивает импорт газа из Азербайджана

Венгрия продолжает диверсифицировать свои поставки, чтобы снизить зависимость от российского газа, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, ежегодное потребление газа в Венгрии составляет 9-10 млрд кубометров, из которых лишь 1,5 млрд кубометров производит она сама. «Для снижения зависимости от российского газа проводились и проводятся работы по закупке газа из Азербайджана, Турции и Катара», - отметил министр.

Сийярто добавил, что переговоры в Катаре продолжаются и в ближайшее время будет достигнуто соглашение в этой области.