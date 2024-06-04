Украине выделят $50 млрд, но при условии

США готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов РФ, если Евросоюз продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. Об этом пишет Financial Times.

Сейчас санкции продлеваются каждые полгода. Подробности такого кредита, в частности, сроки оплаты и механизм выдачи, должны уточнить.

Обсуждать предложение будут сегодня, 5 июня, на встрече министров финансов ЕС.