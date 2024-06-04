Что Саргсян пообещал Галстаняну

Во время встречи несколько дней назад с лидером движения «Во имя Родины», архиепископом Багратом Галстаняном экс-президент Армении Серж Саргсян у себя дома в Дзорахбюре заверил, что «будет поддерживать протест до конца и без остатка», пишут армянские СМИ.

«Он отметил, что для возглавляемой им Республиканской партии Армении и для него их конечная цель - избавиться от премьер-министра Никола Пашиняна, а после этого его политическая сила вообще может не быть вовлечена в систему государственного управления.

Галстанян рассказал о своем видении относительно будущей тактики движения. Он заявил, что изначально был за перенос процессов в парламент, выражение вотума недоверия премьер-министру, но пока они будут усиливать уличное давление.

Саргсян отметил, что они выразили поддержку инициативе еще до того, как она переместилась в Ереван, члены РПА периодически посещали Киранц. Напомним, что Баграт Галстанян примерно за 15 дней до начала движения встретился с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном», – говорится в публикации.