Галстанян кидает своих «наемников»

В отдел уголовного розыска Управления полиции Еревана поступила информация о том, что на соответствующей странице социальной сети Facebook между двумя мужчинами состоялся телефонный разговор о материальной заинтересованности других лиц с целью участия в митингах против правительства.

Как сообщили армянским журналистам в Следкоме страны, в частности, в записи мужчины говорят о раздаче денег некоторым участникам за участие в акциях протеста, организованных движением «Тавуш во имя Родины», о том, что их мало по сравнению с участием и понесенными расходами, о том, что другие люди берут больше денег, а им дают несравненно меньше.

В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности участников разговора, который был записан на пленку, и других лиц.

2 июня в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления Следственного комитета города Ереван Следственного комитета РА было возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 236 Уголовного кодекса РА.

В рамках предварительного следствия был проведен ряд необходимых следственных и процессуальных действий, в том числе обыски, в результате которых были обнаружены предметы, представляющие интерес для следствия, в том числе записные книжки с записями лиц, написанными столбцами, и суммы денег напротив. На основании фактов, полученных в результате расследования, надзорному прокурору было подано ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования по части 2 статьи 236 Уголовного кодекса РА в отношении 29-летнего мужчины, проживающего в Котайкской области.

Последнего обвиняют в том, что он с целью проведения в мае в Ереване собраний под названиями «Тавуш во имя Родины» и «священное движение», в том числе акций неповиновения, блокирования улиц и материального стимулирования лиц, участвующих в демонстрациях, принял соответствующие меры.

В частности, с целью обеспечения многолюдности на упомянутых собраниях в течение мая по крайней мере четверым заплатил около 5 000 драмов за их физическое участие в собраниях.

Ходатайство было удовлетворено. Принято решение о задержании 29-летнего мужчины на основании представления в суд для рассмотрения вопроса о применении ареста в качестве меры пресечения, исполнение которого было поручено полиции.

Предварительное расследование продолжается. Принимаются меры для выяснения обстоятельств инцидента, источников финансирования, а также полного круга лиц, вовлеченных в этот процесс.