Зачем бывший садовник угрожал главе «Азермаш» гранатой

Как сообщает корреспондент haqqin.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Махира Керимова. Подготовительное заседание суда назначено на 13 июня.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, который обвиняется в вымогательстве крупной суммы денег у председателя правления ОАО «Азермаш» Эмина Ахундова под угрозой убийства.

Согласно обвинительному заключению, Ахмедов угрожал Эмину Ахундову — председателю совета директоров ОАО «Азермаш» — компании, производящей автомобили, а также его семье. Отмечается, что Ахмедов отправлял Ахундову угрожающие сообщения в мессенджере WhatsApp, пытаясь «убедить» последнего заплатить ему 100 тысяч манатов. В одном из сообщений он пригрозил бросить в дом бизнесмена гранату.

Ахундов сначала поддался шантажу, пообещав перевести на счет приятеля Ахмедова 10 тысяч манатов. Тысячу манатов он перевел на карту, остальные девять тысяч договорился передать наличными. Однако Ахмедов не переставая угрожал Ахундову, что вынудило последнего обратиться в полицию.

Задержал злоумышленника одетый в штатское сотрудник МВД, который отправился передавать Ахмедову вышеупомянутые 9 тысяч манатов. Вымогателя арестовали и предъявили обвинения по статье 182.3.2 УК (неоднократные требования с угрозами).

В своих показаниях обвиняемый заявил, что знал Ахундова с тех пор, когда тот работал директором филиала банка. Он рассказал, что работал садовником в загородном доме брата Ахундова, Эльдара. По утверждению Ахмедова, Эльдар Ахундов не заплатил ему за работу около 50 тысяч манатов. И потому решил припугнуть Эмина Ахундова, требуя с него 100 тысяч манатов.