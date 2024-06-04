К чему приведут переговоры в Катаре?

Сегодня, 5 июня, в столице Катара Дохе пройдет заседание с участием делегаций Египта, Катара и США по ситуации в секторе Газа. Цель - обсудить механизмы, направленные на возобновление переговоров о прекращении израильских атак на эксклав. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на неназванные египетские источники.

Ранее сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс должен был прибыть в Доху, чтобы обсудить актуальный проект соглашения об обмене пленными между Израилем и ХАМАС и прекращении огня в секторе.

Официальных заявлений относительно заседания от Катара не поступало.