Либерман: Израиль в шаге от нового Холокоста

В ближайшие два года Иран планирует нанести массированный удар по Израилю. Об этом заявил лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман в интервью израильским СМИ.

По его словам, атака будет осуществлена с применением десятков тысяч ракет одновременно на всех направлениях: из Газы, Иудеи и Самарии, от «Хезболлы» в Ливане, хуситов и проиранских формирований в Сирии и Ираке. Политик уверен, что решение о такой атаке будет принято сразу после того, как Иран обзаведется ядерным оружием.

"Израиль в шаге от нового Холокоста", - предупредил Либерман.