Азербайджан получил очередной пакет предложений по мирному договору от Армении несколько дней назад, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Байрамов отметил, что проинформировал венгерского коллегу о мирном процессе между Баку и Ереваном.

Министр подчеркнул, что перед переговорами с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Алматы, которые состоялись в мае текущего года, Баку передал Еревану свои предложения относительно проекта мирного договора.

"Несколько дней назад мы получили от Армении очередные предложения по мирному договору. Хочу отметить, что открытых вопросов стало меньше. Наблюдается позитивный прогресс", - сказал Байрамов.

Глава МИД также сообщил, что Баку остается приверженным мирной повестке и готов предпринять все необходимые шаги для достижения устойчивого мира.

Кроме того, министрами была достигнута договоренность о том, председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер посетит Азербайджан.