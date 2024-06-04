Завершился хакатон Techcell, проходивший при поддержке Azercell

Выступая на мероприятии, директор департамента управления человеческим капиталом Azercell Диляра Гусейнова отметила значимость этого сотрудничества. «Azercell на протяжении всей своей деятельности поддерживает проекты, направленные на развитие знаний и навыков молодых талантов с инновационным мышлением. Особенно важна для нас подготовка нового поколения специалистов в области ИКТ и создание необходимых условий для их профессионального роста», - сказала Д.Гусейнова.

Исполняющая обязанности исполнительного директора UFAZ Латифа Насибова поздравила победителей и подчеркнула важность проведения подобных мероприятий для повышения интереса к инновациям и технологиям, а также содействия сотрудничеству среди студентов.

Согласно решению жюри, победителем хакатона в этом году стала команда студентов UFAZ под названием Night Ops. Второе место было присуждено команде Sentinels, представляющей Бакинскую высшую школу нефти (БВШН), а третье место - команде Delusion Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Командам, занявшим призовые места, были вручены денежные призы и ценные подарки.

Отметим, что для участия в конкурсе подали заявки 96 команд из 15 вузов страны, 30 из которых получили право принять участие в финале. Участники хакатона, проходившего 18 и 19 мая, работали в командах по три человека под руководством профессиональных менторов из Azercell и UFAZ. Они решали реальные задачи по программированию, охватывающие такие темы, как информационные технологии, кибербезопасность и мобильные сети.

Хакатон Techcell стал третьим по счету подобным мероприятием, реализованным в рамках сотрудничества Azercell и UFAZ.