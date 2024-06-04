Цензура приходит к грузинским кинотеатрам

Закон о пропаганде ЛГБТ в Грузии не будет запрещать показ фильмов в кинотеатрах, содержащих гомосексуальные сцены, но на них будет установлен возрастной ценз. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передают грузинские СМИ.

"Что касается распространения произведений, подчеркиваю, что это касается вещателей, телеканалов. Регуляции распространяются на вещателей, в частности, чтобы в эфире не выходили интимные сцены. Что касается художественных и других направлений искусства, например, показа фильмов в кинотеатрах, будет возрастное ограничение, то есть недопуск несовершеннолетних на такие фильмы, где есть подобные интимные сцены", - сообщил Папуашвили на брифинге.

По его словам, закон, который планирует принять правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", не распространяется также на театры и художественную литературу.