Дополнительное и повторное среднее образование в Азербайджане предоставляется исключительно на платной основе — согласно законодательству. Об этом заявила старший специалист по воспитательной работе Бакинского базового медицинского колледжа №2 Минздрава Ханым Мамедова во время прямого эфира на официальной странице министерства в Instagram.

По словам Мамедовой, оплата стоимости обучения студентов, претендующих на дополнительное образование на 2024/2025 учебный год, осуществляется через систему atis.edu.az. Информация об условиях оплаты стоимости обучения указывается в договоре. Размер оплаты определяется по соответствующим правилам: она вносится дважды в течение учебного года. Первоначальный взнос составляет 50 процентов в первом семестре и 50 процентов во втором семестре, до 16 февраля.

«Среди граждан, зарегистрированных для получения дополнительного образования, предпочтение отдается имеющим начальное медицинское образование и немедицинское образование, младшим медработникам, медицинским регистраторам или медицинским статистикам в медучреждениях, работникам аптек, а также выпускникам, обучавшимся по предметам, близким к медицинскому образованию», — сообщила Мамедова.

По ее словам, при наличии вакансий принимаются и граждане других специальностей: «Граждане, зарегистрировавшиеся на сайте portal.edu.az для получения дополнительного образования, приглашаются на собеседование. Документы, представленные гражданами, проверяются комиссией по проведению собеседований колледжа».