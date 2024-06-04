Британия и Латвия открыли торги на поставку дронов для ВСУ

Великобритания и Латвия объявили тендер на поставку тысяч FPV-дронов для ВСУ, передает BBC News.

«Этот тендер открыт для производителей из любой страны, входящей в Контактную группу по вопросам обороны Украины», — говорится в обращении Минобороны Британии к объединению из более чем 50 государств, координирующих военную помощь Украине в формате «Рамштайн».

В заявлении британского военного ведомства сказано, что цель отбора — найти поставщиков, которые смогут «производить дроны в больших масштабах и по доступной цене, используя мощности западной промышленности».