Как Армения выдавала купчие на территории Азербайджана?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:58

На основе соглашения, достигнутого в ходе прямых переговоров между Баку и Ереваном, Азербайджану были возвращены четыре неэксклавных села Газахского района, а также делимитирована и демаркирована часть государственной границы, проходящей в этом направлении. И хотя в данный момент пограничники с обеих сторон охраняют уже демаркированную линию границы, в Ереване все никак не утихнут споры по этому поводу. Речь, в частности, идет о правах собственности на земельные участки возвращенного Азербайджану села Хейримли, выданных Арменией в годы оккупации. На основании этих документов жители села Киренц Тавушской области Армении построили на административной территории Хейримли несколько домов и коммерческих объектов, а также провели здесь озеленительные работы. И вот теперь вся эта инфраструктура перешла под контроль Азербайджана, а правительство Армении, в свою очередь, согласилось выплатить компенсацию владельцам объектов. Причем последние, во избежание проявлений недовольства, получили право самим определять размер компенсации.

Как известно, за основу соглашения о возвращении четырех сел и делимитации части государственной границы была взята карта Генштаба Советской армии 1975 года и Алма-Атинская декларация 1991 года. К слову, по этой же военной карте после распада СССР были определены административные границы между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. И вот теперь армянские чиновники, представители оппозиции, а также специалисты по кадастровым записям пытаются понять, кто и на основании какой карты обозначил земельные участки, принадлежащие селу Хейримли, как территорию Армении? Ведь на карте 1975 года это село, равно как и ряд других населенных пунктов, однозначно находились в составе Азербайджана. Глава Комитета кадастра Армении Сурен Товмасян подтверждает, что на основании последнего соглашения некоторые земельные участки, «принадлежащие» жителям Киранца, были переданы Азербайджану. Однако в кадастровых документах эти участки указаны как административная территория армянского села. По словам Товмасяна, правоохранительные органы расследуют этот вопрос и пытаются определить, насколько точно отражены в документах административные границы Киранца. «Если людям выдавалось свидетельство о собственности, то эти земли входили в административную территорию села Киренц и на основании этого выдавалось свидетельство, - сказал журналистам глава Комитета кадастра. - Проблема же в том, что регистрация была осуществлена на основании неверных сведений».

Выяснилось, что Комитет кадастра Армении выдал свидетельства о праве собственности на более чем 50 земельных участков, относящихся к административной территории села Хейримли. Во всех случаях эти документы выдавались на основании решения главы сельской общины Киранца, кадастровой карты и нотариально заверенного договора. Теперь же Товмасян объясняет, что кадастровая карта Армении, видимо, была неверной. «Проблема здесь в том, как были созданы эти кадастровые карты, на основании каких нормативных документов, по какой методологии и в результате каких документов», — подчеркнул глава Комитета. У самого Товмасяна нет ответов на все эти вопросы, но он уверен, что при выдаче документов на право собственности на эти земельные участки «была допущена ошибка». «Иначе зачем людям иметь свидетельство о праве собственности на землю, которую правительство Армении считает азербайджанской территорией?» — риторически спрашивает чиновник. Ранее в Министерстве юстиции Армении заявили, что государственная регистрация прав была произведена на основании недостоверных данных. На вопрос журналистов, когда именно выяснилось, что в кадастровых картах имеются неточные данные, Товмасян ответил коротко: «После демаркации и делимитации».

По словам армянского чиновника, государственные границы утверждаются соответствующими структурами, а кадастровые карты должны быть подготовлены в пределах этих границ. То есть факт, что в кадастровых картах Армении были допущены ошибки, выяснился только после делимитации и демаркации линии границы, проходящей между Газахским районом Азербайджана и Тавушским районом Армении. По словам главы структуры, кадастровое картографирование началось в конце 90-х годов ХХ века и продолжалось вплоть до 2005 года. Интересно, что один из жителей села Киранц получил право собственности на землю, находящуюся сейчас под контролем Азербайджана, всего два года назад, то есть уже во времена нынешнего правительства Армении. Депутат от оппозиции Артур Хачатрян направил вчера запрос в Генеральную прокуратуру и призвал расследовать недостоверную информацию на кадастровых картах Армении.

Здесь важно отметить, что корни споров, сотрясающих сегодня официальный Ереван, уходят в Закон об административно-территориальном делении Армении, принятый в 2010 году. Несколько дней назад Вардан Погосян, специалист по конституционному праву, заявил, что на основании этого закона административная территория села Хейримли де-юре была включена в состав территории Армении. Таким образом, получается, что де-юре премьер-министр Никол Пашинян вернул Азербайджану армянские территории. «Я утверждаю, что село Хейримли, принадлежавшее когда-то Азербайджанской ССР, вошло в состав территории сегодняшней Армении, - подчеркнул Вардан Погосян. - Если Министерство юстиции утверждает иное, то оно должно найти и показать нам соответствующую карту».