Американцы опровергают заявление хуситов

Представители американских военных отвергли заявления на прошлой неделе базирующихся в Йемене боевиков-хуситов о нанесении удара по американскому авианосцу «Эйзенхауэр» в Красном море, сообщает «Голос Америки».

«Не соответствуют действительности утверждения хуситов о нанесении удара по авианосцу «Эйзенхауэр» или другому судну ВМС США. Это продолжающаяся кампания по дезинформации, которую хуситы проводят несколько месяцев», – заявило Центральное командование США.

Заявление хуситов последовало за ударами США и Великобритании по целям в Йемене, осуществленной в ответ на ее кампанию, угрожающую судам в Красном море и Аденском заливе. Поддерживаемые Ираном хуситы утверждают, что действуют в знак солидарности с палестинцами на фоне войны в секторе Газа.